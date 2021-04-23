Прем'єр Чехії: Москва знищила наші взаємовідносини
Росія, організувавши вибухи на складах зі зброєю, знищила відносини з Чехією, які й без цього були в точці замерзання". Прага зацікавлена лише в чесних відносинах з Кремлем.
Про це в інтерв'ю denik.cz завив прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш.
"Те, що відбулося - обурливо. Росія мала можливість виправити ситуацію, але не скористалася нею. Москва зруйнувала наші взаємовідносини, які зараз знаходяться в точці замерзання. Чехія зацікавлена в чесних відносинах з Росією як між двома суверенними державами", - сказав Бабіш.
Він зазначив, що після найближчого засідання Європейської ради він очікує на жорстку реакцію країн ЄС на вибухи у Врбетіце.
"Європейська рада відбудеться 7 травня, де я виступлю перед нашими партнерами, щоб продемонструвати солідарність. Я впевнений, що від них надійде чітка відповідь, і вона не обмежиться лише усними заявами. Я думаю, що цього чекає не лише уряд, а й усі громадяни Чехії", - сказав голова чеського уряду.
Нагадаємо, Чехія видворила 18 співробітників російського посольства після того, як виявився зв'язок російської розвідки зі вибухом на складі боєприпасів у Врбетиці у 2014 році. У відповідь Російська Федерація вислала 20 чеських дипломатів.
Крім того, у відповідь на висилку 20 дипломатів з Росії чеська сторона дзеркально скоротить чисельність персоналу відповідно до стану штату свого посольства в Москві.
Міністерства закордонних справ Литви, Латвії та Естонії також вислали російських дипломатів. Рішення було прийнято на знак солідарності з Чехією.