Прем'єр Чехії: Москва знищила наші взаємовідносини

Росія, організувавши вибухи на складах зі зброєю , знищила відносини з Чехією, які й без цього були в точці замерзання". Прага зацікавлена лише в чесних відносинах з Кремлем.

"Те, що відбулося - обурливо. Росія мала можливість виправити ситуацію, але не скористалася нею. Москва зруйнувала наші взаємовідносини, які зараз знаходяться в точці замерзання. Чехія зацікавлена в чесних відносинах з Росією як між двома суверенними державами", - сказав Бабіш.

Він зазначив, що після найближчого засідання Європейської ради він очікує на жорстку реакцію країн ЄС на вибухи у Врбетіце.

"Європейська рада відбудеться 7 травня, де я виступлю перед нашими партнерами, щоб продемонструвати солідарність. Я впевнений, що від них надійде чітка відповідь, і вона не обмежиться лише усними заявами. Я думаю, що цього чекає не лише уряд, а й усі громадяни Чехії", - сказав голова чеського уряду.