Премьер Британии выступил за максимальное упрощение COVID-тестирования для путешествий

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 6 апреля выступил за то, чтобы режим тестирования на коронавирус для международных путешествий был простым и дешевым. Заявление прозвучало после критики британской авиакомпанией easyJet текущих условий для путешествий самолетами, которые, по мнению перевозчика, являются обременительными.

Глава easyJet Йохан Лундгрен раскритиковал некоторые планы правительства относительно восстановления путешествий, ставя под сомнение роль тестирования.

На просьбу отреагировать на критику Лундгрена и ответить, могут ли экспресс-тесты заменить ПЦР в требованиях к путешественникам, Джонсон сказал: "Мы хотим сделать все как можно проще ... Глава EasyJet прав в своем акценте на этом вопросе. Мы посмотрим, что сможем сделать, чтобы вещи стали максимально гибкими и доступными по цене".

“Я действительно хочу, чтобы международные путешествия возобновились. Мы должны быть реалистами ... мы не можем сделать это сразу", - добавил Джонсон.