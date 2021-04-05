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Британия ослабляет карантин с 12 апреля. Откроются пабы, спортзалы и парикмахерские

Новина українською → Лондон, Понедельник 05 апреля 2021 20:03
Британия ослабляет карантин с 12 апреля. Откроются пабы, спортзалы и парикмахерские Фото: Борис Джонсон (wikipedia.org MoD Crown)
Автор: РБК-Украина

В Великобритании объявили о начале нового этапа ослабления карантинных ограничений. Он начнет действовать с понедельника, 12 апреля.

Об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон во время брифинга.

"Сегодня я могу подтвердить, что с понедельника, 12 апреля, мы перейдем ко второй части нашего плана (по ослаблению карантина, - ред.)", - заявил он.

Таким образом, в стране снова заработают магазины, спортивные клубы, зоопарки, кемпинги, парикмахерские, пивные сады и другие места, обслуживание которых проходит на открытом воздухе.

Джонсон отметил, что сейчас ничто не указывает на препятствия в продолжении отмены карантинных ограничений.

"Мы не видим ничего в нынешних данных, что может заставить нас отойти от нынешнего плана", - подчеркнул он.

Британский премьер также заявил, что примерно с 17 мая жители страны смогут вернуться к международным поездкам.

"Мы надеемся, что сможем это сделать с 17 мая, однако не хотелось бы становиться заложниками фортуны и недооценивать трудности, с которыми сталкиваются другие страны, которые англичане хотели бы посетить", - заявил он.

Напомним, в парламенте Великобритании создали альянс, чтобы противостоять идее введения паспортов вакцинации для использования внутри страны.

Кроме того, правительство Великобритании рассматривает введение паспортов вакцинации для возобновления путешествий.

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