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Австралия и Новая Зеландия восстановят "безкарантинные" поездки между собой

Новина українською → Новая Зеландия, Австралия, Вторник 06 апреля 2021 16:37
Австралия и Новая Зеландия восстановят "безкарантинные" поездки между собой фото: путешествия без карантина между странами восстановятся 19 апреля (freepik.com)
Автор: Андрей Василюк

Австралия и Новая Зеландия 19 апреля возобновят между собой поездки без необходимости проходить карантин после пересечения границы. Сейчас для этого есть все необходимые условия.

Об этом заявила 6 апреля премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн на пресс-конференции, передает Reuters.

Ардерн отметила, что все необходимые условия для открытия безкарантинных поездок с Австралией соблюдены.

"Успех нашей команды по контролю COVID-19 и в его сдерживании в течение последних 12 месяцев открывает возможность восстановить связь с близкими и восстановить Транс-Тасманные (Тасманово море разделяет Австралию и Новую Зеландию - ред.) путешествия", - сказала Ардерн.

Напомним, в следующем месяце Сингапур уже начнет принимать посетителей с мобильными проездными билетами, которые будут содержать цифровые COVID-сертификаты. В них должна быть информация о вакцинации владельца и результаты тестов на коронавирус.

Всемирная организация здравоохранения в настоящее время не поддерживает введение паспортов вакцинации для въезда или выезда в страны. Такая мысль продиктована неуверенностью в том, предотвращают ли прививки против COVID-19 передачу вируса, а также соображениями справедливости.

22 марта Австралия начала ускорять темпы вакцинации против COVID-19 после утверждения Канберрой местного производства вакцины от AstraZeneca. Ранее австралийская программа по вакцинации проводилась в небольшом количестве больниц.

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