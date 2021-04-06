ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ВОЗ пока не поддерживает введение COVID-паспортов: названы причины

Новина українською → Мир, Вторник 06 апреля 2021 14:07
ВОЗ пока не поддерживает введение COVID-паспортов: названы причины Фото: ВОЗ пока не поддерживает идею паспортов вакцинации (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не поддерживает введение паспортов вакцинации для въезда или выезда в страны. Такое решение продиктовано неуверенностью в том, предотвращает ли прививка против COVID-19 передачи вируса, а также соображениями справедливости.

Об этом заявила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис на брифинге ООН 6 апреля, передает Reuters.

В настоящее время ВОЗ рассматривает возможность экстренного использования китайских COVID-вакцин Sinopharm и Sinovac. Решение должно быть в конце апреля, поскольку требуются дополнительные данные, добавила спикер.

Напомним, в Европейском агентстве по лекарственным средствам заявили о связи между вакциной от коронавируса AstraZeneca и образованием тромбов. Однако причина не ясна.

Ожидается, что на этой неделе будет представлена обновленная оценка вакцины от AstraZeneca.

"Мы пытаемся получить точную картину того, что происходит, чтобы детально определить, из-за вакцины ли этот синдром", - сказал представитель регулятора.

Отметим, в следующем месяце Сингапур уже начнет принимать посетителей с мобильными проездными билетами, которые будут содержать цифровые COVID-сертификаты. В них должна быть информация о вакцинации владельца и результатах тестов на коронавирус.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Коронавирус
NEWS
Зеленский хочет ПДЧ и назвал вступление в НАТО шансом завершить войну на Донбассе
Зеленский хочет ПДЧ и назвал вступление в НАТО шансом завершить войну на Донбассе
DAILY
Михаил Радуцкий: Мой прогноз – вакцинироваться от COVID надо будет раз в году
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Михаил Радуцкий: Мой прогноз – вакцинироваться от COVID надо будет раз в году