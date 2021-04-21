Премьер Британии поприветствовал решение шести клубов Англии отказаться от Суперлиги

Отмечается, что английские клубы капитулировали под массовым давлением болельщиков, политиков, футбольных чиновников и даже британских королевских команд, которые заявляли, что Суперлига увеличит силу и богатство элитных клубов и нанесет вред игре в целом.

"Я приветствую вчерашнее объявление. Это правильный результат для футбольных болельщиков, клубов и общин по всей стране. Мы должны продолжать защищать нашу заветную национальную игру", - сказал Джонсон.

Суперлигу, которая была объявлена в воскресенье с 12 членами-учредителями, отстаивал президент "Реала" Флорентино Перес, председатель турнира в котором уже сейчас остались итальянские клубы - "Милан", "Ювентус" и "Милан", плюс "Реал" Переса, а также "Барселона" и "Атлетико" из Испании.

"Манчестер Сити" первыми отказался от этой идеи, а затем "Челси", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм Хотспур" объявили, что отказываются от участия в турнире.

Суперлига опубликовала заявление, в котором предположила, что они могут приостановить свой проект, но не отказалась от него в принципе.