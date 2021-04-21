Прем'єр Британії привітав рішення шести клубів Англії відмовитись від Суперліги

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон 21 квітня привітав рішення шести англійських клубів Прем'єр-ліги залишити проект Суперліги. Рішення було прийнято лише через дві доби після того, як вони погодились долучитися до італійських та іспанських команд у суперечливому елітарному турнірі.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що англійські клуби капітулювали під масовим тиском уболівальників, політиків, футбольних чиновників і навіть британських королівських команд, які заявляли, що Суперліга збільшить силу та багатство елітних клубів та завдасть шкоди грі в цілому.
"Я вітаю вчорашнє оголошення. Це правильний результат для футбольних вболівальників, клубів та громад по всій країні. Ми повинні продовжувати захищати нашу заповітну національну гру", - сказав Джонсон.
Суперлігу, яка була оголошена в неділю з 12 членами-засновниками, відстоював президент "Реала" Флорентіно Перес, голова турніру в якому вже зараз залишилися італійські клуби - "Мілан", "Ювентус" та "Мілан", плюс "Реал" Переса, а також "Барселона" та "Атлетіко" з Іспанії.
"Манчестер Сіті" першими відмовився від цієї ідеї, а потім "Челсі", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль" і "Тоттенхем Хотспур" оголосили, що відмовляються від участі в турнірі.
Суперліга опублікувала заяву, в якій припустила, що вони можуть призупинити свій проект, але не відмовилася від нього в принципі.
Нагадаємо, Суперліга Європи офіційно припинена. Організатори турніру хочуть "перетворити проект" після виходу з нього англійських клубів.
В ніч на 19 квітня 12 топ-клубів оголосили про створення нового турніру - Суперліги Європи. Організаторами нового проекту стали "Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль", "Ман Сіті", "Ман Юнайтед", "Тоттенхема", "Інтер", "Мілан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" і "Атлетіко".
В УЄФА засудили такі дії, заявивши, що учасники даного турніру можуть бути виключені з усіх турнірів під своєю егідою, в тому числі і з національних чемпіонатів.
В ніч на 21 квітня всі шість англійських клубів оголосили про вихід з Суперліги. До цього в Англії проходили масові протести серед уболівальників клубів. Також проти участі в турнірі виступали, зокрема, гравці "МЮ" і головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп.