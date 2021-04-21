Прем'єр Британії привітав рішення шести клубів Англії відмовитись від Суперліги

Зазначається, що англійські клуби капітулювали під масовим тиском уболівальників, політиків, футбольних чиновників і навіть британських королівських команд, які заявляли, що Суперліга збільшить силу та багатство елітних клубів та завдасть шкоди грі в цілому.

"Я вітаю вчорашнє оголошення. Це правильний результат для футбольних вболівальників, клубів та громад по всій країні. Ми повинні продовжувати захищати нашу заповітну національну гру", - сказав Джонсон.

Суперлігу, яка була оголошена в неділю з 12 членами-засновниками, відстоював президент "Реала" Флорентіно Перес, голова турніру в якому вже зараз залишилися італійські клуби - "Мілан", "Ювентус" та "Мілан", плюс "Реал" Переса, а також "Барселона" та "Атлетіко" з Іспанії.

"Манчестер Сіті" першими відмовився від цієї ідеї, а потім "Челсі", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль" і "Тоттенхем Хотспур" оголосили, що відмовляються від участі в турнірі.

Суперліга опублікувала заяву, в якій припустила, що вони можуть призупинити свій проект, але не відмовилася від нього в принципі.