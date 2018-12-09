Премьер Бельгии объявил о работе правительства меньшинства

Фото: флаг Бельгии (flagi.in.ua)

Данное заявление премьер-министр Мишель сделал в субботу, 8 декабря

В субботу, 8 декабря, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что правительство страны будет работать как правительство меньшинства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, такое решение Мишель принял после того, как крупнейшая партия коалиции N-VA объявила о выходе из правительственной коалиции. N-VA приняла решение о выходе из коалиции из-за несогласия с позицией премьера относительно миграционного пакта ООН. Представители партии требовали отказаться от подписания пакта, однако Мишель не согласился.

Отмечается, что после выхода партии N-VA, которая представляла фламандцев в правительстве, премьер-министр должен назначить новых министров. Назначение новых министров станет проблемой для премьера Мишеля, потому что по конституции страны, в бельгийском правительстве должно быть одинаковое количество министров от валлонов и фламандцев.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия присоединится к глобальному договору ООН с прав мигрантов и беженцев.

Кроме того, РБК-Украина писало, что премьер-министр Италии Маттео Сальвини заявил, что его страна не будет подписывать международный пакт ООН по правам мигрантов.

Также Варшава не подпишет глобальный пакт ООН с прав мигрантов и беженцев.

Чехия заявила, что приняла решение не подписывать миграционный пакт ООН. Правительство Чехии вслед за США, Венгрией и Австрией принял решение не подписывать соглашение.