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Прем'єр Бельгії оголосив про роботу уряду меншості

Новини » Політика    09.12.2018 - 09:45
Прем'єр Бельгії оголосив про роботу уряду меншості
Фото: прапор Бельгії (flagi.in.ua)

Дану заяву прем'єр-міністр Мішель зробив у суботу, 8 грудня

У суботу, 8 грудня, прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель заявив, що уряд країни працюватиме як уряд меншості. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, таке рішення Мішель прийняв після того, як найбільша партія коаліції N-VA оголосила про вихід з урядової коаліції. N-VA прийняла рішення про вихід з коаліції через незгоду з позицією прем'єра щодо міграційного пакту ООН. Представники партії вимагали відмовитися від підписання пакту, проте Мішель не погодився.

Зазначається, що після виходу партії N-VA, яка представляла фламандців в уряді, прем'єр-міністр має призначити нових міністрів. Призначення нових міністрів стане проблемою для прем'єра Мішеля, тому що за конституцією країни, в бельгійському уряді має бути однакова кількість міністрів від валлонів та фламандців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина приєднається до глобального договору ООН з прав мігрантів та біженців.

Крім того, РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні заявив, що його країна не буде підписувати міжнародний пакт ООН з прав мігрантів.

Також Варшава не підпише глобальний пакт ООН з прав мігрантів та біженців.

Чехія заявила, що прийняла рішення не підписувати міграційний пакт ООН. Уряд Чехії слідом за США, Угорщиною і Австрією прийняв рішення не підписувати угоду.

 

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