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Премьер Беларуси пожаловался на внешнее давление и поблагодарил РФ за поддержку

Автор: Игорь Литвиненко

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил о "беспрецедентном внешнем давлении" на республику. Он поблагодарил за оказание помощи со стороны России на этом фоне.

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Об этом сообщает Sputnik.by.

По его словам, для Беларуси является важным курс на построение дружеских, партнерских отношений с регионами Российской Федерации.

"Наша страна столкнулась с беспрецедентным внешним давлением", - заявил Головченко.

Отметим, в Беларуси уже почти полтора месяца продолжаются масштабные акции протеста. При этом власти неоднократно заявляли о вмешательстве в протесты западных стран. По словам президента Александра Лукашенко, у Запада осталось немного приемов, прежде чем развязать горячую войну.

Также РБК-Украина писало, что Лукашенко заявил о вынужденном закрытии границ с Литвой и Польшей, и усилении границы с Украиной.

Кроме этого сообщалось, что один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что Беларусь и Россия являются дружественными странами. При этом она выразила сожаление, что президент России Владимир Путин поддержал Лукашенко, а не белорусский народ.

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