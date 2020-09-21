Премьер Беларуси пожаловался на внешнее давление и поблагодарил РФ за поддержку

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил о "беспрецедентном внешнем давлении" на республику. Он поблагодарил за оказание помощи со стороны России на этом фоне.

Об этом сообщает Sputnik.by.

По его словам, для Беларуси является важным курс на построение дружеских, партнерских отношений с регионами Российской Федерации.

"Наша страна столкнулась с беспрецедентным внешним давлением", - заявил Головченко.

Отметим, в Беларуси уже почти полтора месяца продолжаются масштабные акции протеста. При этом власти неоднократно заявляли о вмешательстве в протесты западных стран. По словам президента Александра Лукашенко, у Запада осталось немного приемов, прежде чем развязать горячую войну.

Также РБК-Украина писало, что Лукашенко заявил о вынужденном закрытии границ с Литвой и Польшей, и усилении границы с Украиной.

Кроме этого сообщалось, что один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что Беларусь и Россия являются дружественными странами. При этом она выразила сожаление, что президент России Владимир Путин поддержал Лукашенко, а не белорусский народ.