ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

У Запада осталось немного приемов, прежде чем развязать войну, - Лукашенко

Минск, Четверг 17 сентября 2020 21:26
У Запада осталось немного приемов, прежде чем развязать войну, - Лукашенко
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусской и российской армии пришлось усилить общую защиту Союзного государства в ответ на действия Запада. Сейчас на территории Беларуси вблизи границы с Польшей проходят совместные с Россией учения "Славянское братство-2020".

Об этом Лукашенко заявил во время выступления в Минске на женском форуме "За Беларусь", передает БелТА.

"Честно вам скажу, мы не знаем, что они выбросят дальше. Мы понимаем, что в их арсенале осталось совсем немного приемов, прежде чем развязать горячую войну", - сказал Лукашенко.

Ранее РБК-Украина писало, что Лукашенко заявил о вынужденном закрытии границ с Литвой и Польшей, и усилении границы с Украиной.

Напомним, днями в Беларуси на учения прибыли российские десантники. Как отметили в Минобороны Беларуси, после учений "Славянское братство-2020" они вернутся обратно в Россию.

Кроме этого Лукашенко заявил, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным он запросил новое вооружение.

При этом в РФ опровергли такое заявление.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Александр ЛукашенкоБеларусьвойнаЗапад
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь