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Премьер Армении провел экстренное заседание Совбеза

Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал экстренное заседание Совета безопасности республики. На нем обсуждалась ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

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Об этом сообщает пресс-служба Кабмина Армении.

"В ходе заседания были обсуждены вопросы, связанные с оперативной ситуацией на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения и с нанесением армянскими вооруженными силами соразмерного удара по противнику", - говорится в сообщении.

В заседании Совбеза участвовали президент Армении Армен Саркисян, спикер парламента Арарат Мирзоян, руководитель администрации премьера Эдуард Агаджанян, министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян.

Напомним, конфликт между Арменией и Азербайджаном возобновился утром 27 сентября. Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что в ходе конфликта были убиты более 550 армянских военных.

Правительство Армении намерено рассмотреть вопрос о возможности признания независимости самопровозглашенной республики Нагорный Карабах.

Также Армения объявила призыв и ограничила выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

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