Прем'єр Вірменії провів екстрене засідання Радбезу

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян скликав екстрене засідання Ради безпеки республіки. На ньому обговорювалася ситуація на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє прес-служба Кабміну Вірменії.

"У ході засідання були обговорені питання, пов'язані з оперативною ситуацією на карабахського-азербайджанської лінії зіткнення і з нанесенням вірменськими збройними силами відповідного удару по противнику", - йдеться в повідомленні.

У засіданні Радбезу брали участь президент Вірменії Армен Саркісян, спікер парламенту Арарат Мірзоян, керівник адміністрації прем'єра Едуард Агаджанян, міністр територіального управління та інфраструктури Сурен Папікян.

Нагадаємо, конфлікт між Вірменією і Азербайджаном відновився вранці 27 вересня. Раніше в Міноборони Азербайджану заявили, що в ході конфлікту були вбито понад 550 вірменських військових.

Уряд Вірменії має намір розглянути питання про можливість визнання незалежності самопроголошеної республіки Нагірний Карабах.

Також Вірменія оголосила призов і обмежила виїзд з країни чоловіків у віці від 18 до 55 років.