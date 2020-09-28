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В Армении объявили мобилизацию и ограничили выезд мужчин 18-55 лет

Армения, Понедельник 28 сентября 2020 21:37
В Армении объявили мобилизацию и ограничили выезд мужчин 18-55 лет
Фото: аэропорт Еревана (armeniasputnik.am)
Автор: РБК-Украина

Армения объявила о мобилизации мужчин до 55 лет, а также об ограничении их выезда. Но возможность выехать из страны остается.

Об этом сообщает "Спутник Армения".

В Комитете гражданской авиации Армении заявили, что выезд мужчин призывного возраста возможен с разрешения военкоматов.

"Сообщаем, что согласно решению 1585Н, принятому правительством Армении 27 сентября 2020 года, объявлен призыв лиц до 55 лет. Лицам мужского пола в возрасте от 18 до 55 лет разрешается покинуть пределы страны только с письменного позволения территориальных военных комиссариатов", - заявили в комитете.

Ранее Азербайджан заявил о гибели еще одного мирного жителя из-за обстрелов.

Также в Армении сообщили о подготовке к долгосрочной войне.

Напомним, конфликт между Арменией и Азербайджаном возобновился утром 27 сентября. Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что в ходе конфликта были убиты более 550 армянских военных.

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