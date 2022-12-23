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Прем'єрка Італії збирається відвідати Україну на початку наступного року

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П'ятниця 23 грудня 2022 00:11
Прем'єрка Італії збирається відвідати Україну на початку наступного року Фото: Джорджія Мелоні, прем'єр-міністерка Італії (Getty Image)
Автор: Володимир Костирін

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні висловила бажання здійснити візит до України, який може відбутися на початку 2023 року.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на італійський телеканал Rai.

"Я хотіла б здійснити цю поїздку у перші місяці наступного року", - сказала вона в інтерв'ю, відповідаючи на запитання про ймовірний візит до Києва.

Глава італійського уряду також анонсувала телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським найближчим часом.

"Мені потрібно почути Зеленського, наші дипломатичні представництва на зв'язку, щоб дзвінок відбувся до Різдва", - сказала Мелоні.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Італії заявила, що країна Рим продовжуватиме підтримувати Україну у військовому плані, обіцяючи передати більше зброї.

Додамо, перед цим глава Міноборони Італії зазначив, що постачання зброї Україні мають припинитися, як тільки розпочнуться мирні переговори.

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