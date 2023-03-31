Прем’єри Словаччини, Словенії і Хорватії прибули в Україну на саміт до дня деокупації Бучі

Словацьке видання Aktuality повідомляє, що Гегер разом з міністром оборони Ярославом Надем прибули до Києва нічним потягом із Польщі.

Зазначимо, що після того, як Словаччина вирішила надати Україні 13 винищувачів МіГ-29, президент Володимир Зеленський запросив прем'єр-міністра країни до Києва.

Про одноденний візит до України також заявив прем’єр-міністр Словенії.

"Ми хочемо засвідчити нашу політичну підтримку у світлі всебічної допомоги Словенії Україні у важкі часи російської військової агресії. Ми також хочемо підтвердити нашу прихильність політиці територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - написав він.

Голоб додав, що Словенія і надалі передаватиме Україні гуманітарну допомогу та сприятиме післявоєнній відбудові.

До того ж, вранці до Києва прибув п

Пленкович разом з президенткою Молдови Маєю Санду, а також прем’єрами Словаччини та Словенії візьмуть участь у саміті "Буча - відповідальність Росії за злочини в Україні".

Додамо, що прем’єр Хорватії вже зустрівся зі Шмигалем.

"Хорватія - держава, яка попри складний шлях повоєнного відновлення, успішно повноцінно інтегрувалася до ЄС. Для нас є надзвичайно цінним досвід у євроінтеграції, повоєнному відновленні, ветеранській політиці, розмінуванні. І Хорватія готова надати підтримку в цих сферах. Зокрема, на рівні Єврокомісії готує ініціативи щодо допомоги Україні в гуманітарному розмінуванні", - зазначив прем'єр України.

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