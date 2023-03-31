Премьеры Словакии, Словении и Хорватии прибыли в Украину на саммит ко дню деоккупации Бучи

Словацкое издание Aktuality сообщает, что Гегер вместе с министром обороны Ярославом Надем прибыли в Киев ночным поездом из Польши.

Отметим, что после того, как Словакия решила предоставить Украине 13 истребителей МиГ-29, президент Владимир Зеленский пригласил премьер-министра страны в Киев.

Об однодневном визите в Украину также заявил премьер-министр Словении.

"Мы хотим подтвердить нашу политическую поддержку в свете всесторонней помощи Словении Украине в трудные времена российской военной агрессии. Мы также хотим подтвердить нашу приверженность политике территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - написал он.

Голоб добавил, что Словения и дальше будет передавать Украине гуманитарную помощь и будет способствовать послевоенному восстановлению.

К тому же утром в Киев прибыл

Пленкович вместе с президентом Молдовы Маей Санду, а также премьерами Словакии и Словении примут участие в саммите "Буча - ответственность России за преступления в Украине".

Премьер Хорватии уже встретился со Шмыгалем.

"Хорватия - государство, которое, несмотря на сложный путь послевоенного восстановления, успешно полноценно интегрировалось в ЕС. Для нас чрезвычайно ценен опыт в евроинтеграции, послевоенном восстановлении, ветеранской политике, разминировании. И Хорватия готова оказать поддержку в этих сферах. В частности, на уровне Еврокомиссии готовит инициативы о помощи Украине в гуманитарном разминировании", - отметил премьер Украины.

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