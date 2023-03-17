Зеленський подякував прем'єру Словаччині за винищувачі та запросив у Київ

Президент Володимир Зеленський подякував Словаччині за рішення про передачу Україні винищувачів МіГ-29 та запросив прем'єр-міністра країни Едуарда Геґера до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського.

"Наші брюссельські домовленості працюють! У телефонній розмові подякував прем’єр-міністру Словаччини Едуарду Геґеру за потужний пакет повітряної та протиповітряної зброї, зокрема за літаки МіГ", - написав він.

Президент зазначив, що цінує особисту роль Геґера у підтримці України. Зеленський також буде радий продовжити діалог у Києві.

Як повідомлялося раніше, уряд Словаччини схвалив передачу винищувачів МіГ-29, а також ЗРК "Куб" для потреб України.

РБК-Україна розповідало, чим особливі винищувачі МіГ-29 та ЗРК "Куб".

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