Зеленський подякував прем'єру Словаччині за винищувачі та запросив у Київ
Президент Володимир Зеленський подякував Словаччині за рішення про передачу Україні винищувачів МіГ-29 та запросив прем'єр-міністра країни Едуарда Геґера до Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського.
"Наші брюссельські домовленості працюють! У телефонній розмові подякував прем’єр-міністру Словаччини Едуарду Геґеру за потужний пакет повітряної та протиповітряної зброї, зокрема за літаки МіГ", - написав він.
Президент зазначив, що цінує особисту роль Геґера у підтримці України. Зеленський також буде радий продовжити діалог у Києві.
Як повідомлялося раніше, уряд Словаччини схвалив передачу винищувачів МіГ-29, а також ЗРК "Куб" для потреб України.
РБК-Україна розповідало, чим особливі винищувачі МіГ-29 та ЗРК "Куб".
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