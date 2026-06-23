У премьера Польши объяснили, почему не звали Навроцкого на конференцию по Украине

Президент Польши Кароль Навроцкий не будет присутствовать на Конференции по восстановлению Украины (URC-2026) в Гданьске не по той причине, что его не пригласили.

Как сообщает РБК-Украина , об этом спикер польского правительства Адам Шлапка заявил телеканалу Polsat News .

По его словам, критика со стороны канцелярии президента является политической "игрой". Формат конференции рассчитан исключительно на правительственные делегации, а не лидеров государств.

"Возможно, господин Рафал Лешкевич (пресс-секретарь Навроцкого, - ред.) не знает, как выглядят разные форматы встреч. Министр Марчин Пшидач, безусловно, это прекрасно знает, так что когда он ставит это под сомнение, видно, что это игра", - отметил Шлапка.

Он также подчеркнул, что во время аналогичных мероприятий, ранее проходивших в Германии и Италии, местные президенты также не принимали в них участия.

Представитель польского правительства отметил, что международные встречи могут иметь разные форматы. В качестве примера он привел мероприятия со странами Балтии и Северной Европы, которые Навроцкий ранее организовывал самостоятельно, не приглашая министров.

"Здесь вообще нет никакой злонамеренности. Но скажем честно: президентский дворец не проявлял к этой конференции никакого интереса, кроме негативного", - добавил Шлапка.