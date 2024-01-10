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Прем'єр Словаччини знову захотів нормалізації відносин між ЄС і Росією

Середа 10 січня 2024 18:15
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Прем'єр Словаччини знову захотів нормалізації відносин між ЄС і Росією Архівне фото: прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Словаччина хоче, щоб відбулася поступова стандартизація відносин між країнами-членами Європейського союзу і Росією.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Pravda.

Він заявив, що Україна могла б піти своїм суверенним шляхом, без тиску ззовні.

"Якщо вона побачить себе в ЄС, нехай отримає цей шанс, якщо виконає умови. Ми будемо раді допомогти", - сказав він.

Також Фіцо цинічно заявив, що Росії потрібні гарантії безпеки, але не уточнив, що саме він має на увазі.

Нормалізація відносин із РФ

Фіцо вважає, що необхідно повернутися до недавньої європейської риторики про те, що ЄС і Росія є певною мірою пов'язаними судинами і вони потрібні одна одній.

"Як прем'єр-міністр Словацької Республіки я не поширюватиму ворожості по відношенню до жодної країни світу, я також бажаю поступової стандартизації відносин між країнами-членами ЄС і Росією", - сказав він.

Позиція уряду Словаччини щодо підтримки України

Нагадаємо, після осінніх виборів у Словаччині чиновники уряду вже неодноразово заявляли про те, що припиняють постачання озброєння Україні, але продовжать надавати іншу допомогу.

Лідер антиукраїнської партії Smer-SD Роберт Фіцо, який став новим прем'єром Словаччини, неодноразово озвучував кремлівські тези і вирізнявся проросійською риторикою. Також він вважає, що війна є "замороженим конфліктом", який нібито неможливо вирішити шляхом відправки зброї ЗСУ.

Наприкінці листопада прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів зустріч із послом РФ і почав міркувати про можливу нормалізацію відносин із Росією.

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