Премьер Словакии снова захотел нормализации отношений между ЕС и Россией

Словакия хочет, чтобы произошла постепенная стандартизация отношений между странами-членами Европейского союза и Россией.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pravda .

Он заявил, что Украина могла бы пойти своим суверенным путем, без давления извне.

"Если она увидит себя в ЕС, пусть получит этот шанс, если выполнит условия. Мы будем рады помочь", - сказал он.

Также Фицо цинично заявил, что России нужны гарантии безопасности, но не уточнил, что именно он имеет в виду.

Нормализация отношений с РФ

Фицо считает, что необходимо вернуться к недавней европейской риторике о том, что ЕС и Россия являются в определенной степени связанными сосудами и они нужны друг другу.

"Как премьер-министр Словацкой Республики я не буду распространять враждебности по отношению ни к одной стране мира, я также желаю постепенной стандартизации отношений между странами-членами ЕС и Россией", - сказал он.

Позиция правительства Словакии по поддержке Украины

Напомним, после осенних выборов в Словакии чиновники правительства уже неоднократно заявляли о том, что прекращают поставки вооружения Украине, но продолжат оказывать другую помощь.

Лидер антиукраинской партии Smer-SD Роберт Фицо, ставший новым премьером Словакии, неоднократно озвучивал кремлевские тезисы и отличался пророссийской риторикой. Также он считает, что война является "замороженным конфликтом", который, якобы, невозможно разрешить путем отправки оружия ВСУ.

В конце ноября премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел встречу с послом РФ и стал размышлять о возможной нормализации отношений с Россией.