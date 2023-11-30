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Прем'єр Словаччини почав розмірковувати про нормалізацію відносин із РФ

Словаччина, Четвер 30 листопада 2023 17:10
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Прем'єр Словаччини почав розмірковувати про нормалізацію відносин із РФ Архівне фото: прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо сьогодні, 30 листопада, провів зустріч із послом РФ і почав міркувати про можливу нормалізацію відносин із Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Словаччини.

Зазначається, що Фіцо прийняв посла США Гаутаму Рану і посла РФ Ігоря Братчікова в будівлі уряду Словаччини в Братиславі.

"Я виклав їм свій погляд на розвиток словацько-американських і словацько-російських відносин. Словацька Республіка є державою-членом ЄС і НАТО, що, природно, впливає на наші зовнішньополітичні пріоритети. З іншого боку, воно не може обмежувати нас у суверенних позиціях, які не завжди відповідають політиці єдиної правильної думки, що пропагується в Євросоюзі", - заявив прем'єр-міністр.

Фіцо сказав, що пріоритетом його зовнішньої політики буде захист і просування словацьких національно-державних інтересів, які включають підтримку "мирних ініціатив", а не війни в Україні. Фіцо не пояснив, про що йдеться.

Прем'єр Словаччини почав мріяти про нормалізацію відносин із РФ

Також Фіцо пояснив послам свій погляд на війну в Україні, де стратегія ЄС і США, встановлена досі, нібито явно "зазнає невдачі".

"Словаччина також зобов'язана підготуватися до періоду після закінчення війни в Україні та до стандартизації словацько-російських відносин", - додав Роберт Фіцо.

Позиція Фіцо щодо війни в Україні

Колишній правоцентристський уряд Словаччини рішуче підтримував Україну та постачав військову техніку, включаючи бойові машини, а також системи ППО С-300 та літаки МіГ-29.

Вже 25 жовтня лідер партії Smer-SD Роберт Фіцо офіційно став новим прем'єром Словаччини. Він заявив, що Братислава не підтримуватиме надання Україні військової допомоги для боротьби з російською агресією.

Також прем'єр вважає, що війна є "замороженим конфліктом", який нібито неможливо вирішити шляхом відправки зброї ЗСУ.

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