Прем'єр Словаччини хоче використати доходи від заморожених активів РФ для допомоги Україні

Він вказав, що необхідно проводити відмінність між самими активами та їхніми доходами.

"Поки що наша позиція - не чіпати самі активи, а що стосується доходів від них, то я можу надати їх у використання на благо України", - сказав він.

Позиція щодо євроінтеграції України

Також він заявив, що Словаччина хотіла б більш суттєво підтримувати Україну в її інтеграційних зусиллях.

"Ми також хотіли б більш суттєво підтримувати Україну в її інтеграційних зусиллях. Але ми готові надати їм більш чітке зобов'язання, що в разі успіху вони перейдуть на наступний рівень цього року", - сказав Одор, маючи на увазі сім критеріїв, яким Україна має відповідати, перш ніж почати процес переговорів про приєднання до ЄС.

Конфіскація активів РФ

Нагадаємо, що Україна разом з партнерами створює формат, за допомогою якого може конфіскувати заморожені російські активи у країнах Європи, США, Канаді та інших країнах-союзниках. Перш за все мова йде про державні активи РФ. Їх планують направити на відновлення України.

За даним Bloomberg, в ЄС вже вивчають процедуру конфіскації 200 млрд євро заморожених активів російського центрального банку, проте там зіштовхнулися з юридичними перешкодами.

Крім того, у травні Рада Європи створила міжнародний реєстр збитків, завданих Україні російською агресією.