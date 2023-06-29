RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Премьер Словакии хочет использовать доходы от замороженных активов РФ для помощи Украине

Фото: Премьер-министр Словакии Людовит Одор (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Словакия хотела бы использовать доходы от замороженных российских активов для помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Словакии Людовита Одора, которое приводит SME.

Он указал, что необходимо проводить различие между самими активами и их доходами.

"Пока что наша позиция - не трогать сами активы, а что касается доходов от них, то я могу предоставить их в использование на благо Украины", - сказал он.

Позиция относительно евроинтеграции Украины

Также он заявил, что Словакия хотела бы более существенно поддерживать Украину в ее интеграционных усилиях.

"Мы также хотели бы более существенно поддерживать Украину в ее интеграционных усилиях. Но мы готовы предоставить им более четкое обязательство, что в случае успеха они перейдут на следующий уровень в этом году", - сказал Одор, имея в виду семь критериев, которым Украина должен соответствовать, прежде чем начать процесс переговоров о присоединении к ЕС.

Конфискация активов РФ

Напомним, что Украина вместе с партнерами создает формат, с помощью которого может конфисковать замороженные российские активы в странах Европы, США, Канаде и других странах-союзниках. Прежде всего, речь идет о государственных активах РФ. Их планируют направить на восстановление Украины.

По данным Bloomberg, в ЕС уже изучается процедура конфискации 200 млрд евро замороженных активов российского центрального банка, однако там столкнулись с юридическими препятствиями.

Кроме того, в мае Совет Европы создал международный реестр ущерба, нанесенного Украине российской агрессией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация