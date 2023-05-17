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Рада Європи створила реєстр збитків завданих Україні від агресії РФ

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Середа 17 травня 2023 00:54
Рада Європи створила реєстр збитків завданих Україні від агресії РФ Фото: президент Франції Емманюель Макрон (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

На саміті Ради Європи у Рейк’явіку президент Франції Емманюель Макрон оголосив про створення міжнародного реєстру збитків, завданих Україні російською агресією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Під час виступу на відкритті саміту Ради Європи французький лідер закликав всі держави активно долучатися до розробки реєстру.

"Рада Європи знову стає на чолі сторони жертв агресії", - зазначив Макрон.

Міжнародний реєстр збитків від повномасштабного російського вторгнення діятиме в Нідерландах. У ньому реєструватимуться докази шкоди та позови про відшкодування.

Реєстр буде відкритий для фізичних і юридичних осіб, а також для Української держави, включно з регіональними та місцевими органами влади, державними або контрольованими державою підприємствами.

Раніше ми повідомляли про те, що Україна разом із міжнародними партнерами створює кілька реєстрів збитків від російського вторгнення.

Нагадаємо, що сумарна пряма і непряма фінансова шкода сільському господарству від війни Росії в Україні тільки за 2022 рік може становити близько 40 млрд доларів.

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Рада Європи Еммануель Макрон Війна Росії проти України
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