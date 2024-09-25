ua en ru
Ср, 25 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прем'єру Словаччини Фіцо, який пережив нещодавно замах, надіслали конверт з кулею

Середа 25 вересня 2024 13:00
UA EN RU
Прем'єру Словаччини Фіцо, який пережив нещодавно замах, надіслали конверт з кулею Фото: Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 25 вересня, голові Словацького уряду Роберту Фіцо доставили конверт із кулею всередині. Лише нещодавно політик пережив замах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Aktuality.sk.

"Ми можемо підтвердити, що конверт з кулею, адресований прем'єр-міністру Словацької Республіки, був доставлений сьогодні до канцелярії уряду", - заявила канцелярія уряду в коментарі Aktuality.sk.

Зазначається, що конверт перевірили співробітники Управління з охорони конституційних посадових осіб і дипломатичних представництв. Під час рентгенівської перевірки була виявлена куля.

"Цим питанням займаються поліцейські відповідного підрозділу, підпорядкованого обласному управлінню поліції в Братиславі", - заявив речник обласної поліції в Братиславі Міхал Сейфф.

Замах на Фіцо

16 травня уряд Словаччини провів виїзне засідання. Після його завершення Фіцо звернувся до громадян, але в цей момент невідомий здійснив в його сторону кілька пострілів, внаслідок чого політик отримав серйозні поранення.

Після госпіталізації голову уряду одразу прооперували, втім, деякий час його стан залишався важким. Прогнози щодо одужання прем'єра були невтішні. Проте вже 31 травня його доставили з лікарні у місті Банська-Бистриця додому в Братиславу на відновлення.

Зловмисника, який здійснив постріли, затримали на місці події. Виявилося, що це 71-річний письменник.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Роберт Фіцо
NEWS
Оточення ніхто не допустить. В чому важливість Вугледару і навіщо РФ прагне захопити місто
Оточення ніхто не допустить. В чому важливість Вугледару і навіщо РФ прагне захопити місто
DAILY
Нові податки, старі борги та низькі зарплати: що очікує українців у держбюджеті-2025
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Нові податки, старі борги та низькі зарплати: що очікує українців у держбюджеті-2025