Прем'єру Словаччини Фіцо, який пережив нещодавно замах, надіслали конверт з кулею

Сьогодні, 25 вересня, голові Словацького уряду Роберту Фіцо доставили конверт із кулею всередині. Лише нещодавно політик пережив замах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Aktuality.sk .

"Ми можемо підтвердити, що конверт з кулею, адресований прем'єр-міністру Словацької Республіки, був доставлений сьогодні до канцелярії уряду", - заявила канцелярія уряду в коментарі Aktuality.sk.

Зазначається, що конверт перевірили співробітники Управління з охорони конституційних посадових осіб і дипломатичних представництв. Під час рентгенівської перевірки була виявлена куля.

"Цим питанням займаються поліцейські відповідного підрозділу, підпорядкованого обласному управлінню поліції в Братиславі", - заявив речник обласної поліції в Братиславі Міхал Сейфф.

Замах на Фіцо

16 травня уряд Словаччини провів виїзне засідання. Після його завершення Фіцо звернувся до громадян, але в цей момент невідомий здійснив в його сторону кілька пострілів, внаслідок чого політик отримав серйозні поранення.

Після госпіталізації голову уряду одразу прооперували, втім, деякий час його стан залишався важким. Прогнози щодо одужання прем'єра були невтішні. Проте вже 31 травня його доставили з лікарні у місті Банська-Бистриця додому в Братиславу на відновлення.

Зловмисника, який здійснив постріли, затримали на місці події. Виявилося, що це 71-річний письменник.