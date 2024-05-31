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Фіцо перевезли до Братіслави, він лікуватиметься вдома

П'ятниця 31 травня 2024 00:00
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Фіцо перевезли до Братіслави, він лікуватиметься вдома Фото: Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Автор: Вадим Ребрина

Прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо доставили з лікарні у місті Банська-Бистриця додому в Братиславу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ta3.

Цю інформацію виданню підтвердила директор лікарні Міріам Лапунікова.

За її словами, стан Фіцо стабілізований, він почав реабілітацію.

Сьогодні вранці директор казала, що медична рада вирішить, коли прем'єр-міністр залишить лікарню, і що у разі ухвалення рішення про виписку, він перебуватиме під домашнім доглядом. Це бажання самого Фіцо, зазначила медик.

Замах на прем'єра Словаччини

Нагадаємо, 15 травня Фіцо був поранений. На нього напав словацький письменник Юрай Цинтула, п'ять разів вистріливши з вогнепальної зброї. Прем'єра госпіталізували та прооперували.

На судовому засіданні Цинтула пояснив свій вчинок тим, що не погоджувався з політикою Фіцо, зокрема через переслідування працівників культури та ЗМІ.

Серед мотивів Цинтули, за інформацією ЗМІ, також нібито була відмова Братислави допомагати Україні у війні з РФ.

Прогнози щодо одужання прем'єра були невтішні. Сьогодні віце-прем'єр-міністр, глава Міноборони Словаччини Роберт Калиняк заявив, що відновлення та одужання Фіцо буде "надзвичайно довгим".

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Роберт Фіцо
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