Премьеру Словакии Фицо, который пережил недавно покушение, прислали конверт с пулей

Сегодня, 25 сентября, главе Словацкого правительства Роберту Фицо доставили конверт с пулей внутри. Только недавно политик пережил покушение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Aktuality.sk .

"Мы можем подтвердить, что конверт с пулей, адресованный премьер-министру Словацкой Республики, был доставлен сегодня в канцелярию правительства", - заявила канцелярия правительства в комментарии Aktuality.sk.

Отмечается, что конверт проверили сотрудники Управления по охране конституционных должностных лиц и дипломатических представительств. Во время рентгеновской проверки была обнаружена пуля.

"Этим вопросом занимаются полицейские соответствующего подразделения, подчиненного областному управлению полиции в Братиславе", - заявил спикер областной полиции в Братиславе Михал Сейфф.

Покушение на Фицо

16 мая правительство Словакии провело выездное заседание. После его завершения Фицо обратился к гражданам, но в этот момент неизвестный произвел в его сторону несколько выстрелов, в результате чего политик получил серьезные ранения.

После госпитализации главу правительства сразу прооперировали, впрочем, некоторое время его состояние оставалось тяжелым. Прогнозы относительно выздоровления премьера были неутешительны. Однако уже 31 мая его доставили из больницы в городе Банска-Быстрица домой в Братиславу на восстановление.

Злоумышленника, который совершил выстрели, задержали на месте происшествия. Оказалось, что это 71-летний писатель.