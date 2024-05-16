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Напад на Фіцо: в якому стані прем'єр-міністр Словаччини

Гандлова, Четвер 16 травня 2024 08:53
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Напад на Фіцо: в якому стані прем'єр-міністр Словаччини Фото: прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо переніс операцію після нападу. Наразі він перебуває у лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aktuality і Ta3.

Незадовго до опівночі віце-прем'єр і міністр навколишнього середовища Словаччини Томаш Тараба заявив, що життю Фіцо нічого не загрожує. За його словами, одна з куль потрапила у живіт прем'єр-міністра, інша - у суглоб (ймовірно, у суглоб руки).

При цьому деякі словацькі політики стверджують, що стан Роберта Фіцо важкий. ЗМІ зазначають, що на прем'єра чекає довге відновлення. Деякі медіа вказують, що він прийшов до тями.

Фіцо після вогнепального поранення доставили гелікоптером до лікарні Рузвельта в Банській Бистриці, де його прооперували.

Як пишуть словацькі видання, біля шпиталя чергують кілька поліцейських підрозділів. Територія перед відділенням швидкої допомоги огороджена, туди нікого не пускають.

Що відомо про напад

Нагадаємо, вчора, 15 травня, у місті Гандлова чоловік напав на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Це сталося біля будівлі, де засідав уряд.

У політика стріляли з вогнепальної зброї, він отримав поранення. Фіцо відразу госпіталізували, а після опівночі стало відомо, що його прооперували.

Словацькі ЗМІ розкрили особу чоловіка, який скоїв замах на Фіцо. Нападником є 71-річний письменник та поет Юрай Цинтула.

Що відомо про прем'єра Словаччини Роберта Фіцо - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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Прем'єр-міністр Роберт Фіцо
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