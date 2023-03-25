Прем'єр Швеції про вступ в НАТО: все вказує на те, що Фінляндія буде першою

Сьогодні, 25 березня, прем'єр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Фінляндія скоріш за все першою вступить до НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dagens Industri.
Він також наголосив, що вступ Фінляндії до НАТО є безпосереднім плюсом і для самої Швеції, адже це буде ще одна країна-сусід, що є в альянсі.
Нагадаємо, нещодавно у Фінляндії допустили можливість вступу до НАТО без Швеції.
Пізніше президент Фінляндії підписав закони про вступ країни в НАТО.
Навіть комітет парламенту Туреччини підтримав вступ Фінляндії в НАТО.
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