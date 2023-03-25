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Прем'єр Швеції про вступ в НАТО: все вказує на те, що Фінляндія буде першою

Фото: прем'єр Швеції Ульф Крістерссон (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 25 березня, прем'єр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Фінляндія скоріш за все першою вступить до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dagens Industri.

Він також наголосив, що вступ Фінляндії до НАТО є безпосереднім плюсом і для самої Швеції, адже це буде ще одна країна-сусід, що є в альянсі.

Нагадаємо, нещодавно у Фінляндії допустили можливість вступу до НАТО без Швеції.

Пізніше президент Фінляндії підписав закони про вступ країни в НАТО.

Навіть комітет парламенту Туреччини підтримав вступ Фінляндії в НАТО.

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