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Премьер Швеции о вступлении в НАТО: все указывает на то, что Финляндия будет первой

Фото: премьер Швеции Ульф Кристерссон (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 25 марта, премьер Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Финляндия, скорее всего, первой вступит в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dagens Industri.

Он также подчеркнул, что вступление Финляндии в НАТО является непосредственным плюсом и для самой Швеции, ведь это будет еще одна страна-сосед, которая находится в альянсе.

Напомним, недавно в Финляндии был допущен возможность вступления в НАТО без Швеции.

Позже президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО.

Даже комитет парламента Турции поддержал вступление Финляндии в НАТО.

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