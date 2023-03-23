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Президент Фінляндії підписав закони про вступ країни в НАТО

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Гельсінкі, Четвер 23 березня 2023 14:44
Президент Фінляндії підписав закони про вступ країни в НАТО Фото: президент Фінляндії Саулі Нііністьо (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо сьогодні, 23 березня, підписав закони про членство країни в НАТО. Це був останній крок ратифікації необхідних документів на національному рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Президент підписав закони під час останнього засідання парламенту Фінляндії.

Процес схвалення документів для Фінляндії завершено. Проте країна все ще очікує на ратифікацію членства в НАТО з боку парламентів Угорщини та Туреччини.

Нагадаємо, раніше президент Фінляндії допустив можливість вступу до НАТО без Швеції.

Як повідомлялося раніше, після спалення Корану на акціях протесту у Швеції президент Туреччини заявив, що Стокгольму не слід розраховувати на підтримку її членства в НАТО. Проте він наголосив, що його позиція не стосується Фінляндії.

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