Комітет парламенту Туреччини підтримав вступ Фінляндії в НАТО

Сьогодні, 23 березня, комітет закордонних справ турецького парламенту схвалив ратифікацію членства Фінляндії в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

Комітет із закордонних справ одноголосно підтримав вступ Фінляндії до НАТО.

За даними видання, членство Фінляндії все ще потребує окремого схвалення парламенту. Ймовірно це питання буде розглянуто турецьким парламентом наступного тижня.

Нагадаємо, сьогодні п резидент Фінляндії підписав закони про вступ країни в НАТО.

Раніше у Фінляндії допустили можливість вступу до НАТО без Швеції.

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