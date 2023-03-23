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Комітет парламенту Туреччини підтримав вступ Фінляндії в НАТО

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Туреччина, Четвер 23 березня 2023 16:29
Комітет парламенту Туреччини підтримав вступ Фінляндії в НАТО Фото: Комітет парламенту Туреччини підтримав вступ Фінляндії в НАТО (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 23 березня, комітет закордонних справ турецького парламенту схвалив ратифікацію членства Фінляндії в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Комітет із закордонних справ одноголосно підтримав вступ Фінляндії до НАТО.

За даними видання, членство Фінляндії все ще потребує окремого схвалення парламенту. Ймовірно це питання буде розглянуто турецьким парламентом наступного тижня.

Нагадаємо, сьогодні президент Фінляндії підписав закони про вступ країни в НАТО.

Раніше у Фінляндії допустили можливість вступу до НАТО без Швеції.

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