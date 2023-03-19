У Фінляндії допустили можливість вступу до НАТО без Швеції
Туреччина може провести голосування в парламенті щодо ратифікації членства Фінляндії в НАТО. При цьому фінський президент Саулі Нііністьо вважає що це не вплине на подальший вступ до Альянсу Швеції.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі телеканалу SVT.
За його словами, він не бачить ризику і не думає, що Фінляндія таким чином підвела Швецію. Нііністьо вважає, що якби Фінляндія відмовилась від ратифікації з боку Туреччини, це було б "безумством".
"Ситуація була б дуже складною, якби ми сказали Анкарі "ні", - підкреслив президент Фінляндії.
Нагадаємо, раніше в МЗС Туреччини зазначали, що Анкара може розглянути заявку Фінляндії на вступ до НАТО окремо від Швеції.
Після того, як у Швеції на акції протесту курди спалили Коран, Ердоган заявив, що Стокгольму не слід розраховувати на підтримку її членства в НАТО. Пізніше Туреччина пом'якшила позицію щодо вступу Швеції до альянсу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.