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У Фінляндії допустили можливість вступу до НАТО без Швеції

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Фінляндія, Неділя 19 березня 2023 19:13
У Фінляндії допустили можливість вступу до НАТО без Швеції Фото: у Фінляндії допустили можливість вступу до НАТО без Швеції (pixabay.com)
Автор: Наталія Кава

Туреччина може провести голосування в парламенті щодо ратифікації членства Фінляндії в НАТО. При цьому фінський президент Саулі Нііністьо вважає що це не вплине на подальший вступ до Альянсу Швеції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі телеканалу SVT.

За його словами, він не бачить ризику і не думає, що Фінляндія таким чином підвела Швецію. Нііністьо вважає, що якби Фінляндія відмовилась від ратифікації з боку Туреччини, це було б "безумством".

"Ситуація була б дуже складною, якби ми сказали Анкарі "ні", - підкреслив президент Фінляндії.

Нагадаємо, раніше в МЗС Туреччини зазначали, що Анкара може розглянути заявку Фінляндії на вступ до НАТО окремо від Швеції.

Після того, як у Швеції на акції протесту курди спалили Коран, Ердоган заявив, що Стокгольму не слід розраховувати на підтримку її членства в НАТО. Пізніше Туреччина пом'якшила позицію щодо вступу Швеції до альянсу.

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