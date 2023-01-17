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Прем'єр Швеції про "план Маршалла" для України: активи РФ мають бути частиною рішення

Фото: прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Швеція, яка головує в Раді Європи з 1 січня цьогоріч, назвала перемогу України у війні з Російською Федерацією екзистенційно важливою для Європи та світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона в Європейському парламенті.

"Відбудова України після війни нагадає нам "план Маршалла" після Другої світової. І в цих зусиллях заморожені російські активи мають бути не лише частиною проблеми, а й частиною вирішення. Я передбачаю дуже ретельний аналіз того, якою мірою демократичний світ може об’єднатися у повторному використанні цих грошей, щоб відновити частину руйнувань", - наголосив Крістерссон.

Він зауважив, що вочевидь нині відправна точка, пріоритет для всіх - це Україна.

"Ніщо не є настільки важливим. Але це не просто управління кризою - це боротьба за демократію та боротьба за порядність. Українська перемога екзистенційна для Європи і, чесно кажучи, для всього світу", - зазначив прем’єр.

Він як президент Ради Європи наполягає на тому, що поки опір України триває, потрібно зробити все можливе, щоб переконатися: Україна переможе та її майбутнє в ЄС.

"Бо якщо надія на майбутнє демократії в Україні, то надія України - в нас. Наше завдання - і надалі підтримувати українців, які борються не лише за свою незалежність, а й за європейський спосіб життя, де право перевищує силу", - підкреслив Крістерссон.

Крім того, він підтвердив, що має бути забезпечена постійна економічна, політична, гуманітарна та військова підтримка України з боку ЄС.

"Наприклад, нам доведеться стежити за прогресом реформ в Україні - на її шляху до членства в ЄС. Це також означає, що ми маємо почати працювати над рішеннями для відновлення та реконструкції України разом з нашими міжнародними партнерами. Таким чином, нашим першочерговим завданням як президента Ради буде робота - разом з Європейським парламентом - для сприяння безпеці Європи шляхом підтримки України та підкреслення геополітичного значення ЄС у світі, що стає дедалі невизначенішим", - констатував прем’єр Швеції.

РБК-Україна повідомляло, що Єврокомісія сьогодні перерахувала перший транш у розмірі 3 млрд євро із пакету макрофінансової допомоги (MFA+) на суму до 18 млрд євро для України.

Крім того, ми писали, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала приватний сектор Європи інвестувати в Україну.

Раніше ми писали, що найближчими тижнями з робочим візитомдо України приїде голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і 10 єврокомісарів.

Нагадаємо, раніше спікер Єврокомісії Дана Спінант повідомила, що 15 із 27 членів Єврокомісії відвідають Київ 2 лютого. Вони проведуть зустріч із представниками українського уряду.

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