Прем'єр Швеції про "план Маршалла" для України: активи РФ мають бути частиною рішення

"Відбудова України після війни нагадає нам "план Маршалла" після Другої світової. І в цих зусиллях заморожені російські активи мають бути не лише частиною проблеми, а й частиною вирішення. Я передбачаю дуже ретельний аналіз того, якою мірою демократичний світ може об’єднатися у повторному використанні цих грошей, щоб відновити частину руйнувань", - наголосив Крістерссон.

Він зауважив, що вочевидь нині відправна точка, пріоритет для всіх - це Україна.

"Ніщо не є настільки важливим. Але це не просто управління кризою - це боротьба за демократію та боротьба за порядність. Українська перемога екзистенційна для Європи і, чесно кажучи, для всього світу", - зазначив прем’єр.

Він як президент Ради Європи наполягає на тому, що поки опір України триває, потрібно зробити все можливе, щоб переконатися: Україна переможе та її майбутнє в ЄС.

"Бо якщо надія на майбутнє демократії в Україні, то надія України - в нас. Наше завдання - і надалі підтримувати українців, які борються не лише за свою незалежність, а й за європейський спосіб життя, де право перевищує силу", - підкреслив Крістерссон.

Крім того, він підтвердив, що має бути забезпечена постійна економічна, політична, гуманітарна та військова підтримка України з боку ЄС.

"Наприклад, нам доведеться стежити за прогресом реформ в Україні - на її шляху до членства в ЄС. Це також означає, що ми маємо почати працювати над рішеннями для відновлення та реконструкції України разом з нашими міжнародними партнерами. Таким чином, нашим першочерговим завданням як президента Ради буде робота - разом з Європейським парламентом - для сприяння безпеці Європи шляхом підтримки України та підкреслення геополітичного значення ЄС у світі, що стає дедалі невизначенішим", - констатував прем’єр Швеції.