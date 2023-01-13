Шмигаль підтвердив візит глави Єврокомісії з делегацією до України

Найближчими тижнями до робочого візиту до України приїде голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн. Разом із нею також прибудуть 10 єврокомісарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram .

"Яскравим свідченням цього стане візит у найближчі тижні голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Ми очікуємо, що разом із пані фон дер Ляєн в Україну прибудуть понад 10 єврокомісарів для проведення міжурядових консультацій", - заявив він.

Прем'єр додав, що візит стане не лише важливим сигналом подальшої підтримки України у війні, але і продемонструє, що ЄС відкритий до переговорного процесу про вступ України.

Нагадаємо, раніше спікер Єврокомісії Дана Спінант повідомила, що 15 із 27 членів Єврокомісії відвідають Київ 2 лютого. Вони проведуть зустріч із представниками українського уряду.

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