Премьер Швеции о "плане Маршалла" для Украины: активы РФ должны быть частью решения

Швеция, председательствующая в Совете Европы с 1 января этого года, назвала победу Украины в войне с Российской Федерацией экзистенциально важной для Европы и мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона в Европейском парламенте.
"Восстановление Украины после войны напомнит нам "план Маршалла" после Второй мировой. И в этих усилиях замороженные российские активы должны быть не только частью проблемы, но и частью решения. Я предполагаю очень тщательный анализ того, в какой степени демократический мир может объединиться в повторном использовании этих денег, чтобы восстановить часть разрушений", - подчеркнул Кристерссон.
Он отметил, что, очевидно, сейчас отправная точка, приоритет для всех - это Украина.
"Ничто не столь важно. Но это не просто управление кризисом - это борьба за демократию и борьба за порядочность. Украинская победа экзистенциальна для Европы и, честно говоря, для всего мира", - отметил премьер.
Он, как президент Совета Европы, настаивает на том, что пока сопротивление Украины продолжается, нужно сделать все возможное, чтобы убедиться: Украина победит и ее будущее в ЕС.
"Ибо если надежда на будущее демократии в Украине, то надежда Украины - в нас. Наша задача - и дальше поддерживать украинцев, которые борются не только за свою независимость, но и за европейский образ жизни, где право превышает силу", - подчеркнул Кристерссон.
Кроме того, он подтвердил, что должна быть обеспечена постоянная экономическая, политическая, гуманитарная и военная поддержка со стороны ЕС.
"Например, нам придется следить за прогрессом реформ в Украине - на ее пути к членству в ЕС. Это также означает, что мы должны начать работать над решениями по восстановлению и реконструкции Украины вместе с нашими международными партнерами. Таким образом, нашей первоочередной задачей как президента Совета будет работать - вместе с Европейским парламентом - для содействия безопасности Европы путем поддержки Украины и подчеркивания геополитического значения ЕС в мире, который становится все более неопределенным", - констатировал премьер Швеции.
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Кроме того, мы писали, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призвала частный сектор Европы инвестировать в Украину.
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Напомним, ранее спикер Еврокомиссии Дана Спинант сообщила, что 15 из 27 членов Еврокомиссии посетят Киев 2 февраля. Они проведут встречу с представителями украинского правительства.
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