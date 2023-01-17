Єврокомісія перерахувала Україні перші 3 млрд євро із пакету макрофінансової допомоги

Єврокомісія сьогодні перерахувала перший транш у розмірі 3 млрд євро із пакету макрофінансової допомоги (MFA+) на суму до 18 млрд євро для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ЄК.

Як зазначається у повідомленні, за стабільної, регулярної та передбачуваної фінансової підтримки у розмірі до 18 млрд євро на 2023 рік у рамках цього інструменту Україна зможе продовжувати виплачувати заробітну плату та пенсії та підтримувати роботу основних комунальних послуг, таких як лікарні, школи та житло для переселенців.

"Це також дозволить Україні забезпечити макроекономічну стабільність та відновити життєво важливу інфраструктуру, зруйновану Росією під час її агресивної війни, таку як енергетична інфраструктура, системи водопостачання, транспортні мережі, дороги та мости", - додали в ЄК.

Порівняно зі стандартними програмами MFA та з урахуванням поточних обставин в Україні цей інструмент MFA+ пропонує Україні підвищену гнучкість та вигідніші умови запозичення. Україна має погасити пільгові кредити протягом 35 років, починаючи з 2033 року. На знак солідарності ЄС також запропонував покрити витрати України за відсотковими ставками, які, за необхідності, підтримуються за рахунок додаткових платежів держав-членів до бюджету ЄС.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже отримала перші 3 млрд євро з нової програми макрофіну на 18 млрд євро. Він подякував ЄС та голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. "Збереження фінансової стабільності України життєво важливе для нашої спільної перемоги над агресором", - написав президент у Twitter.