Прем'єр Японії звернеться до Конгресу з вимогою відновити допомогу Україні

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, який зараз перебуває з візитом у США, у четвер виступить перед Конгресом із вимогою відновити військову допомогу Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.
Крім цього, він підкреслить важливість збереження міцного партнерства між США і Японією в період напруженості в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні і скептичного ставлення Конгресу до участі Вашингтона за кордоном.
Кісіда здійснює офіційну поїздку до Вашингтона в той час, коли Білий дім завершив прийом усіх лідерів "четвірки" - неформального партнерства між США, Японією, Австралією та Індією, покликаного протистояти зростаючій військовій могутності Китаю в регіоні.
Токіо швидко вжив заходів після вторгнення Росії в лютому 2022 року, приєднавшись до США та інших західних союзників у введенні агресивних санкцій проти Москви, а японські автовиробники Mazda, Toyota і Nissan оголосили про свій відхід із Росії.
На початку квітня Україна отримала від уряду Японії 118 млн доларів на безповоротній основі.
Японський уряд через ситуацію в Україні заборонив експорт до Росії низки товарів, які б сприяли зміцненню її промислової бази.
Днями Фуміо Кісіда заявив, що події на міжнародній арені підштовхують світ та Японію до рішучих та несподіваних дій. Зокрема, Токіо вирішило фундаментально зміцнити свій оборонний потенціал.
Тим часом США, Великобританія та Австралія хочуть залучити Японію для протидії впливу Китаю.
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