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Премьер Японии обратится к Конгрессу с требованием возобновить помощи Украине

Фото: премьер-министр Японии Фумио Кисида (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, который сейчас находится с визитом в США, в четверг выступит перед Конгрессом с требованием возобновить военную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Помимо этого, он подчеркнет важность сохранения крепкого партнерства между США и Японией в период напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и скептического отношения Конгресса к участию Вашингтона за рубежом.

Кисида совершает официальную поездку в Вашингтон в то время, когда Белый дом завершил прием всех лидеров "четверки" - неформального партнерства между США, Японией, Австралией и Индией, призванного противостоять растущей военной мощи Китая в регионе.

Токио быстро принял меры после вторжения России в феврале 2022 года, присоединившись к США и другим западным союзникам во введении агрессивных санкций против Москвы, а японские автопроизводители Mazda, Toyota и Nissan объявили о своем уходе из России.

Сотрудничество Японии с Украиной

В начале апреля Украина получила от правительства Японии 118 млн долларов на безвозвратной основе.

Японское правительство из-за ситуации в Украине запретило экспорт в Россию ряда товаров, способствующих укреплению ее промышленной базы.

На днях Фумио Кисида заявил, что события на международной арене подталкивают мир и Японию к решительным и неожиданным действиям. В частности Токио решило фундаментально укрепить свой оборонный потенциал.

Между тем США, Великобритания и Австралия хотят привлечь Японию для противодействия влиянию Китая.

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