Премьер Японии обратится к Конгрессу с требованием возобновить помощи Украине

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, который сейчас находится с визитом в США, в четверг выступит перед Конгрессом с требованием возобновить военную помощь Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
Помимо этого, он подчеркнет важность сохранения крепкого партнерства между США и Японией в период напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и скептического отношения Конгресса к участию Вашингтона за рубежом.
Кисида совершает официальную поездку в Вашингтон в то время, когда Белый дом завершил прием всех лидеров "четверки" - неформального партнерства между США, Японией, Австралией и Индией, призванного противостоять растущей военной мощи Китая в регионе.
Токио быстро принял меры после вторжения России в феврале 2022 года, присоединившись к США и другим западным союзникам во введении агрессивных санкций против Москвы, а японские автопроизводители Mazda, Toyota и Nissan объявили о своем уходе из России.
В начале апреля Украина получила от правительства Японии 118 млн долларов на безвозвратной основе.
Японское правительство из-за ситуации в Украине запретило экспорт в Россию ряда товаров, способствующих укреплению ее промышленной базы.
На днях Фумио Кисида заявил, что события на международной арене подталкивают мир и Японию к решительным и неожиданным действиям. В частности Токио решило фундаментально укрепить свой оборонный потенциал.
Между тем США, Великобритания и Австралия хотят привлечь Японию для противодействия влиянию Китая.
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