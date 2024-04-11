Прем'єр Японії зустрівся з Байденом і пообіцяв рішучу підтримку України

"Щодо агресії РФ проти України, якщо виходити з визнання того, що сьогоднішня ситуація в Україні може завтра повторитися у Східній Азії, та якщо сприймати це питання як нашу власну проблему для Японії, я висловив рішучість продовжувати суворі санкції проти Росії, а також непохитну підтримку України", - сказав Кісіда.

Він також висловив готовність підтримувати тісне партнерство з країнами, які мають спільні підходи у цьому питанні.

Президент США Джо Байден, зі свого боку, відзначив особисту роль прем’єр-міністра Японії, який з самого початку засудив вторгнення Росії та зробив кроки на підтримку України.