Премьер Японии встретился с Байденом и пообещал решительную поддержку Украины

"Касательно агрессии РФ против Украины, если исходить из признания того, что сегодняшняя ситуация в Украине может завтра повториться в Восточной Азии, и, если воспринимать этот вопрос как нашу собственную проблему для Японии, я выразил решимость продолжать строгие санкции против России, а также непоколебимую поддержку Украины", - сказал Кисида.

Он также выразил готовность поддерживать тесное партнерство со странами, которые имеют общие подходы в этом вопросе.

Президент США Джо Байден, со своей стороны, отметил личную роль премьер-министра Японии, который с самого начала осудил вторжение России и сделал шаги в поддержку Украины.