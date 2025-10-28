Премьер Японии удивила Трампа подарком в стиле Синдзо Абэ

Премьер Японии Санаэ Такаичи устроила Дональду Трампу неожиданный дипломатический жест в духе Синдзо Абэ, после чего Трамп назвал ее "настоящим лидером" и отметил решимость усиливать оборону Японии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Во время официальной встречи премьер-министр Японии Санаэ Такаичи, которую в Японии считают политической преемницей убитого Синдзо Абэ, повторила стиль своего предшественника, организовав роскошный прием и аудиенцию у японского императора для президента США Дональда Трампа.

Одним из центральных моментов встречи стал символический подарок, который должен был подчеркнуть дружеские и стратегические отношения между странами.

Такаичи вручила Трампу клюшку для гольфа, принадлежавшую Синдзо Абэ, а также сумку для гольфа с автографом японского чемпиона Хидэки Мацуямы.

Такой подарок, по мнению политических экспертов, подчеркнул политическую преемственность Такаичи и ее стремление продолжить курс предшественника во внешней политике.

Президент США Дональд Трамп высоко оценил подарок и прием. В ответ на жест премьер-министра он назвал Такаичи "настоящим лидером" и отметил ее решимость усиливать обороноспособность Японии.