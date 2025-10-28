UA

Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Прем'єр Японії заявила про намір висунути Трампа на Нобелівську премію миру

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Новий прем'єр-міністр Японії Санае Такаїті ухвалила рішення висунути президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що Такаїті особисто повідомила Трампа про своє рішення та такий намір під час їхньої зустрічі в Токіо.

"За такий короткий час світу стало значно спокійніше", - зазначила Такаїті під час розмови із Трампом.

Трамп та Нобелівська премія миру

Зауважимо, що цьогоріч президент США Дональд Трамп неодноразово хвалився, що він завершив сім воєн, які тривали десятиліттями. Зокрема, нещодавно він змусив ХАМАС піти на мирну угоду з Ізраїлем згідно з планом США щодо завершення війни в Секторі Газа.

Раніше прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет заявив, що його країна також номінує Дональда Трампа на Нобелівську премію миру за внесок у врегулювання конфлікту з Таїландом.

До цього влада Пакистану повідомила про схожі плани після вирішення спору з Індією. Крім того, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в середині жовтня наголосив, що нагородження Трампа Нобелівською премією миру – лише питання часу.

Але, попри це, Норвезький нобелівський комітет вирішив присудити Нобелівську премію миру венесуельському політику Марії Коріні Мачадо.

Варто зазначити, що Мачадо дійсно присвятила Нобелівську премію миру президенту США Дональду Трампу.

Згодом Трамп поспілкувався з лауреаткою Нобелівської премії миру Марією Коріною Мачадо, яка присвятила свою нагороду йому. Розмова відбулася після того, як адміністрація Трампа розкритикувала рішення Нобелівського комітету, назвавши його політичним.

Сполучені Штати АмерикиЯпоніяНобелівська преміяДональд Трамп