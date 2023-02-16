ua ru
Чт, 16 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прем'єр Японії запросив Зеленського на онлайн-саміт G7 у річницю вторгнення РФ, - ЗМІ

Новость на русском →
Четвер 16 лютого 2023 16:54
Прем'єр Японії запросив Зеленського на онлайн-саміт G7 у річницю вторгнення РФ, - ЗМІ Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда запросив українського президента Володимира Зеленського взяти участь в онлайн-саміті G7 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Зазначається, що на майбутній онлайн-зустрічі може бути порушено питання про запрошення Зеленського на очний саміт об'єднання, який відбудеться 19-21 травня у Хіросімі.

Переговори лідерів G7 стануть першими у 2023 році під головуванням Японії. Як раніше повідомляло агентство Kyodo, на зустрічі сторони планують скоординувати позиції щодо збереження санкційного тиску на Росію та продовження надання допомоги Україні.

Японія неодноразово заявляла, що просуватиме цю позицію головою G7 у 2023 році. Серед тем переговорів також можуть бути питання щодо відновлення інфраструктури в Україні та забезпечення стабільного енергопостачання.

Нагадаємо, що уряд Японії виділить Україні фінансову допомогу, яку спрямують на збереження архітектурної спадщини та освітні проекти.

Японія передала Україні портативне обладнання для телемовлення, яке буде використане замість пошкодженого ракетним ударом РФ у Київському телецентрі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Японія G7 Війна в Україні
NEWS
Європарламент ухвалив резолюцію до річниці російського вторгнення в Україну
Європарламент ухвалив резолюцію до річниці російського вторгнення в Україну
DAILY
Гаряча "сіра" зона. Як ЗСУ відбивають ворожі штурми біля Лиману
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Гаряча "сіра" зона. Як ЗСУ відбивають ворожі штурми біля Лиману