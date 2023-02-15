Японія передасть Україні 10 млн доларів на проекти UNESCO: куди спрямують кошти
Уряд Японії виділить Україні фінансову допомогу, яку спрямують на збереження архітектурної спадщини та освітні проекти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника міністра закордонних справ України Еміне Джапарової.
Повідомляється, що проект націлений на підтримку та відновлення України у галузі культури, освіти та комунікацій та складається з трьох компонентів.
- Реагування на надзвичайні ситуації щодо об'єктів всесвітньої спадщини та культурних цінностей: оцінка шкоди та захист. Бюджет – орієнтовно 4 млн доларів. Очікується, що кошти будуть направлені на продовження реставраційних робіт Києво-Печерської лаври та центру Чернігова, два собори якого внесено до Попереднього списку ЮНЕСКО.
- Ментальне здоров'я та психологічна допомога. Бюджет – орієнтовно 3,4 млн доларів. Проект спрямований на зменшення негативних наслідків війни для психічного здоров'я школярів та надання їм психологічної та психосоціальної підтримки.
- Підтримка журналістів Бюджет – орієнтовно 1 млн доларів. Реалізація проекту спрямована на сприяння безпеці журналістів в умовах війни.
Нагадаємо, що Японія виділила 170 млн доларів на реалізацію проектів екстреного відновлення, у тому числі відновлення критичної інфраструктури України.
Також повідомлялося, що Японія передала Україні портативне обладнання для телемовлення, яке буде використане замість пошкодженого ракетним ударом РФ у Київському телецентрі.
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