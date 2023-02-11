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Японія передала Україні пакет обладнання для телемовлення

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Токіо, Субота 11 лютого 2023 06:39
Японія передала Україні пакет обладнання для телемовлення Фото: Японія передала Україні пакет телекомунікаційного обладнання (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Японія передала Україні портативне обладнання для телемовлення, яке буде використане замість пошкодженого ракетним ударом РФ у Київському телецентрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK .

Ретрансляційне обладнання використовуватиметься Національною громадською телерадіокомпанією України на її головній станції у Києві. Проект передачі обладнання було здійснено японським урядом через Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA).

"Ця підтримка сприятиме створенню точної, справедливої та неупередженої новинної системи та зміцненню демократії в Україні, а також відновленню та реконструкції України", - заявив міністр закордонних справ Японії Йосімас Хаясі.

Раніше стало відомо, що Україна домовилася з Японією про відстрочення боргів до кінця 2023 року. Угода була затверджена у формі обміну нотами.

Нагадаємо, що Японія виділила 170 млн доларів на реалізацію проектів екстреного відновлення, у тому числі відновлення критичної інфраструктури України.

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