Премьер Японии пригласил Зеленского на онлайн-саммит G7 в годовщину вторжения РФ, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo .

Отмечается, что на предстоящей онлайн-встрече может быть поднят вопрос о приглашении Зеленского на очный саммит объединения, который состоится 19-21 мая в Хиросиме.

Переговоры лидеров G7 станут первыми в 2023 году под руководством Японии. Как ранее сообщало агентство Kyodo, на встрече стороны планируют скоординировать позиции по сохранению санкционного давления на Россию и продолжению оказания помощи Украине.

Япония неоднократно заявляла, что будет продвигать эту позицию главой G7 в 2023 году. Среди тем переговоров также могут быть вопросы восстановления инфраструктуры в Украине и обеспечения стабильного энергоснабжения.