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Премьер Японии пригласил Зеленского на онлайн-саммит G7 в годовщину вторжения РФ, - СМИ

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Четверг 16 февраля 2023 16:54
Премьер Японии пригласил Зеленского на онлайн-саммит G7 в годовщину вторжения РФ, - СМИ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Премьер-министр Японии Фумио Кисида пригласил украинского президента Владимира Зеленского принять участие в онлайн-саммите G7 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Отмечается, что на предстоящей онлайн-встрече может быть поднят вопрос о приглашении Зеленского на очный саммит объединения, который состоится 19-21 мая в Хиросиме.

Переговоры лидеров G7 станут первыми в 2023 году под руководством Японии. Как ранее сообщало агентство Kyodo, на встрече стороны планируют скоординировать позиции по сохранению санкционного давления на Россию и продолжению оказания помощи Украине.

Япония неоднократно заявляла, что будет продвигать эту позицию главой G7 в 2023 году. Среди тем переговоров также могут быть вопросы восстановления инфраструктуры в Украине и обеспечения стабильного энергоснабжения.

Напомним, что правительство Японии выделит Украине финансовую помощь, направленную на сохранение архитектурного наследия и образовательные проекты.

Япония передала Украине портативное телевещательное оборудование, которое будет использовано вместо поврежденного ракетным ударом РФ в Киевском телецентре.

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