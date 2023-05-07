Прем'єр Японії відвідає Сеул на тлі ядерних загроз КНДР

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда в ході візиту до Сеула в неділю, 7 травня, на зустрічі з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем обговорить зміцнення зв'язків між країнами на тлі ядерних загроз з боку Північної Кореї.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Поїздка Кісіди до Сеулу є першим візитом японського лідера до столиці Південної Кореї за 12 років. Вона, як очікується, покликана згладити історичні суперечки, які протягом багатьох років домінували в японо-південнокорейських відносинах щодо подій 1910-1945 років.

При цьому основна увага на саміті лідерів країн, швидше за все, буде зосереджена на співпраці в галузі безпеки перед ядерною загрозою з боку Північної Кореї, каже професор міжнародних відносин у Корейському університеті в Сеулі Шін-ва Лі.

"У рамках "Вашингтонської декларації", в якій викладено плани щодо посилення розширеного стримування, Корея вивчатиме шляхи активізації спільних зусиль з Японією", - сказала вона.

За словами представника міністерства закордонних справ Японії, є багато можливостей для співпраці між державами, коли йдеться "про усунення загрози з боку Північної Кореї" та забезпечення вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.

У публікації зауважується, що напруженість у відносинах між Вашингтоном і Пекіном наростає в міру того, як Китай стає дедалі наполегливішим у своїх територіальних претензіях на Тайвань та в Південно-Китайському морі, а Штати зміцнюють союзи в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Також висловлюються побоювання, що історичні розбіжності між Південною Кореєю та Японією теж загрожують затьмарити "розквітаючі зв'язки" між двома її лідерами.

Кісіда раніше запросив Йоля на саміт Великої сімки, запланований на кінець цього місяця в Японії, і проведе тристоронні переговори зі США в кулуарах.

Як повідомляє агентство Kyodo з посиланням на кілька неназваних дипломатичних джерел, прем'єр Японії також закликатиме до тристоронніх переговорів із Китаєм цього року.