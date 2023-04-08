КНДР знову запустила ядерний безпілотник в Східне море

В суботу, 8 квітня, Північна Корея заявила про друге випробування підводного безпілотника з ядерним зарядом Haeil-2 у Східному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC .

Згідно до заяв КНДР, під час чотирьохденних навчань вони встановили, що безпілотник може знаходитись під водою 71 годину і вражати ціль на відстані 1000 кілометрів. Вибух БПЛА стався у Східному морі неподалік берегів міста Танчхон.

Зазначається, що звіт про випробування було опубліковано на наступний день після зустрічі США, Південної Кореї та Японії, на якій обговорювалось питання зростаючої ядерної загрози від КНДР.